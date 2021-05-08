مسجدي: نرحب بنهج دول المنطقة الجديد لحل الخلافات

2021/05/08 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد السفير الايراني لدى العراق، إيرج مسجدي، اليوم السبت، أن دول المنطقة بدأت باعتماد نهج جديد لحل الخلافات والتوترات ونحن نرحب به.وقال مسجدي في تصريح صحفي، إن “الجمهورية الإسلامية كانت دائما داعمة للسلام والصداقة، لذلك نحن نرحب بحل أي خلافات خاصة مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المنطقة”.وأضاف إن “إيران مهتمة […]

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