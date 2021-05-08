تعرض قاعدة عين الاسد لهجوم صاروخي

2021/05/08 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مصادر محلية عراقية إن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت، الجمعة، لهجوم صاروخي جديد.

وتضم القاعدة قوات للجيش وعدد من المدربين في التحالف الدولي.

ووفق المصادر لم يعرف بعد حجم الخسائر جراء الهجوم.

والثلاثاء، أعلن الجيش أن صاروخين استهدفا ذات القاعدة، فيما كان وفد من الحكومة الأمريكية يزور البلاد.

من جانبه قال القيادي في الحشد العشائري قطري العبيدي خلال تصريح صحافي إن "قاعدة عين الاسد في الانبار تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة"، "مؤكدا إن "أكثر من 90 بالمئة ممن يتواجدون داخل القاعدة هم من الجيش العراقي وبقية الاجهزة الامنية، فيما يتواجد فيها 5 بالمئة من قوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق".

PUKmedia / وكالات

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