2021/05/08 | 09:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت السفارة الكندية في العاصمة الاتحادية بغداد الاحكام التي صدرت ضد عدد من الصحافيين في بادينان.

وقالت السفارة في بيان لها ان بلادها تشعر "بقلق شديد إزاء إدانة الصحفيين والناشطين في إقليم كوردستان"، مؤكدة "ان وسائل الإعلام الحرة والمستقلة هي حجر الزاوية للديمقراطيات".

واضافت السفارة "يعتبر الصحفيون وتنوع آراءهم الاوكسجين الضروري لمجتمعات حرة وشاملة ومستنيرة".

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

PUKmedia / متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تدين الاحكام الصادرة ضد صحافيي بادينان) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تدين الاحكام الصادرة ضد صحافيي بادينان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).