مرحبة بدور بغداد.. طهران: دول المنطقة بدأت تعتمد نهجاً جديداً لحل الخلافات- عاجل

2021/05/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، أن دول المنطقة بدأت باعتماد نهج جديد لحل الخلافات والتوترات، فيما عبّر عن ترحيبه بدور العراق الذي يقوم فيه بهذا الصدد.

وذكر مسجدي في حديث للصحفيين نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن "الجمهورية الإسلامية كانت دائما داعمة للسلام والصداقة، لذلك نحن نرحب بحل أي خلافات خاصة مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المنطقة".

وأضاف، أن "الجمهورية الإسلامية مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والمنطقة حتى لا تكون هناك خلافات وتوترات في المنطقة".

وأشار إلى أن "نهجاً جديداً وُضع في دول الجوار والمنطقة لحل التوترات مع إيران، وهو أمر نرحب به ونأمل أن يحقق نتائج"، مرحباً "بدور العراق البناء والايجابي في هذا الصدد".

وبشأن محادثات فيينا، قال مسجدي: "في مناقشة الملف النووي، نحن مهتمون بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، والتحرك في إطار هذا الاتفاق واستمرار عملهم".

وأكد السفير الإيراني، "ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية"، وقال إن "إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها".

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