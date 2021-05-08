التحالف الدولي يعلق على تعرض عين الأسد لهجوم بطائرة مسيرة

2021/05/08 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، اليوم السبت (08 أيار 2021)، على القصف الجوي الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار عن طريق طائرة مسيرة.

وذكر ماروتو في تغريدة عبر منصة تويتر، أن "قاعدة عين الأسد الجوية، تعرضت صباح اليوم، لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات"، مشيراً إلى "تدمير حظيرة الطائرات، والهجوم قيد التحقيق".

وأشار إلى أن "كل هجوم ضد حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان والتحالف، يقوّض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني من محافظة الأنبار، بتعرض قاعدة عين الأسد إلى قصف صاروخي عن طريق طائرة مسيّرة فجر اليوم السبت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، تعرّضت إلى قصف بنحو صاروخين عن طريق طائرة مسيّرة مفخخة".وأشار إلى أن "القصف الصاروخي لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية وفق المعلومات الأولية".

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