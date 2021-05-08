2021/05/08 | 10:16 - المصدر: عين العراق

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السبت 8 مايو 2021 | 10:13 صباحاً

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إيران..



السيطرة على حريق نشب قرب محطة "بوشهر" النووية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، بالسيطرة على حريق كبير نشب عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد، والتي تضم محطة "بوشهر" النووية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن "نيرانا اشتعلت في منطقة تابعة للبحرية الإيرانية قرب المدينة، وتوجهت إلى الموقع فرق طوارئ وتمكنت بعد ساعتين من احتواء الحريق".

وأضافت الوكالة، نقلا عن مسؤولين محليين، أن "الحريق لم يؤد إلى إصابات، ولم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن".

والأحد الماضي (2 أيار 2021)، اندلع حريق كبير في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم جنوب ​طهران​، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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