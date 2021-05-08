بيان خلية الإعلام الأمني حول هجوم قاعدة عين الأسد

2021/05/08 | 10:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، تعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم بطائرة مفخخة.

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وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آيار 2021)، إن " طائرة مسيرة مفخخة سقطت بالساعة ٢:٣٠ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر".

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