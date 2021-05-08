نص كلمة السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي

2021/05/08 | 10:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الامين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله في خطابه بمناسبة يوم القدس، ان علامات الافول والوهن والضعف بدأت تظهر على كيان العدو، بينما شباب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد.وقال سماحته في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، يوم أمس الجمعة، أنّنا “سمعنا كثيرًا في السنوات الماضية، أنّ بعض ​الدول […]

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