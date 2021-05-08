2021/05/08 | 10:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 12 ساعة

لتجنّب وسائل الإعلام..



طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلة

منذ 19 ساعة

واتس أب تصدر 6 حزم ملصقات لتحسين المحادثات

منذ 19 ساعة

مبابي يقود حملة ترويجية للتلقيح ضد كورونا

منذ يوم واحد

ما حجم الثروة التي جمعها عادل إمام من مشواره الفني

منذ يومين

تحذير لمئات الملايين من مستخدمي هذه الحواسيب

منذ يومين

عون: تشكيل حكومة لبنانية جديدة أولوية قصوى

منذ يومين

50 سفينة صيد فرنسية تغلق ميناء جيرسي البريطاني

منذ يومين

لودريان يزور لبنان في محاولة جديدة للضغط من أجل تشكيل حكومة

منذ يومين

توضيح بشأن آليات التعليم في الدراسات الأولية والعليا

منذ يومين

صدور أوامر القبض بحق حماية احد أعضاء الجبهة التركمانية بكركوك

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط طائرة مسيرة مفخخة على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).