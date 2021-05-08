مصرف الرشيد يطلق التطبيق الخاص بالسلف الشخصية للموظفين

2021/05/08 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن مصرف الرشيد اطلاق التطبيق الالكتروني الخاص بالتقديم على سلف موظفي الدوائر الحكومية.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان" التطبيق متاح للتقديم على سلف الموظفين من حاملي بطاقة (نخيل) ".ودعا ،كافة الراغبين بالتقديم الى التسجيل من خلال الدخول على الرابط http://bit.ly/2OsWZf3./انتهى8

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