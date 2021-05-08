التحالف الدولي يؤكد وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عين الاسد دون وقوع اصابات

2021/05/08 | 10:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد التحالف الدولي وقوع هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة عين الاسد دون وقوع اصابات .وقال الناطق باسم التحالف على تويتر : تعرضت قاعدة عين الاسد الجوية لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار ، ولم يبلغ عن وقوع اصابات ، تم تدمير حضيرة الطائرات، والهجوم قيد التحقيق./انتهى9

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