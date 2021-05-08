2021/05/08 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة العراقية، إضافة مادتي معجون الطماطة والبقوليات إلى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.وبحسب بيان وزير التجارة، علاء الجبوري، الذي نقله المتحدث الرسمي للوزارة إن “مجلس الوزراء أقر مشروع السلة الواحدة لمفردات البطاقة التموينية، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التجارة تعلن إضافة مادتين الى مفردات البطاقة التموينية توزع في الاشهر المقبلة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التجارة تعلن إضافة مادتين الى مفردات البطاقة التموينية توزع في الاشهر المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).