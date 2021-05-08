الزيدان يستقبل الرئيس صالح لبحث امكانية تعديل الدستور والاستعداد للانتخابات المقبلة

2021/05/08 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تعديل الدستور والاستعداد للانتخابات المقبلة.وقال إعلام القضاء في بيان: استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس الجمهورية برهم صالح وتداول معه الافكار المطروحة بخصوص … Readmore

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