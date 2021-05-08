أول تعليق من الخلية حول استهداف قاعدة عين الاسد

2021/05/08 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

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علقت خلية الاعلام الامنية، السبت، على تعرض قاعدة "عين الاسد" لهجوم عبر طائرة مسيرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (8 أيار 2021)، انها معلوماتها تشير الى "سقوط طائرة مسيرة مفخخة بالساعة ٢٣٠ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار".

واوضح بيان الخلية "عدم وجود اي خسائر".

وأكد الجنرال واين ماروتو المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي، في وقت سابق السبت، تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم جوي.

وقال ماروتو عبر تغريدة في تويتر تابعها NRT عربية (8 أيار 2021)، انه "تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية ، صباح اليوم ، لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار.



ولم يبلغ عن وقوع اصابات".

واضاف انه "تم تدمير حظيرة الطائرات وان الهجوم قيد التحقيق".

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