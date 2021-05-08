التحالف الدولي يعلن تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم جوي

2021/05/08 | 10:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد الجنرال واين ماروتو المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الدولي، السبت، تعرض قاعدة عين الاسد الى هجوم جوي.

وقال ماروتو عبر تغريدة في تويتر تابعها NRT عربية (8 أيار 2021)، انه "تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية ، صباح اليوم ، لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار.



ولم يبلغ عن وقوع اصابات".

واضاف انه "تم تدمير حظيرة الطائرات وان الهجوم قيد التحقيق".

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