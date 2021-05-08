2021/05/08 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم بطائرة مفخخة.وقالت الخلية في بيان مقتضب، إن “طائرة مسيرة مفخخة سقطت بالساعة ٢:٣٠ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام: تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مفخخة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام: تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مفخخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).