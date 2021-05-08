ارتفاع سعر خام البصرة تزامناً مع ارتفاع اسعار النفط العالمية

2021/05/08 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرتفع سعر نفط البصرة الخفيف، بالتزامن مع ارتفاع الخامات الأخرى لبرنت والخام الامريكي قبل اغلاقها يوم امس الجمعة.وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 67.72 دولاراً للبرميل بمقدار 0.32 دولار، أو بنسبة 0.47% عن يوم الخميس الماضي.وسجل نفط … Readmore

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