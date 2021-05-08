إيران تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد “جريمة حرب” إسرائيلية في القدس

2021/05/08 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت إيران السبت “الأعمال الوحشية” الإسرائيلية في القدس، داعية الأمم المتحدة الى التحرك في مواجهة “جريمة حرب” ترتكبها الدولة العبرية، بعد سقوط أكثر من 180 جريحا في مواجهات شملت خصوصا باحة المسجد الأقصى.وفي بيان ردا على “الأعمال الوحشية التي … Readmore

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