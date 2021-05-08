الهند تواجه أكبر فورة وبائية في العالم مع أكثر من 4 آلاف وفاة في اليوم

2021/05/08 | 10:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أيشواريا كومار مع مكاتب وكالة فرانس برس في العالم تواجه الهند مع أكثر من أربعة آلاف وفاة في غضون 24 ساعة وهو مستوى قياسي، أكبر فورة وبائية في العالم لفيروس كورونا.وسجل هذا البلد البالغ عدد سكانه 1,3 مليار … Readmore

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