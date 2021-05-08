واسط.. الدفاع المدني تخمد حريقاً نشب في حقل للحنطة بمساحة 7 دونم

2021/05/08 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- واسط

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة واسط، (السبت 8 ايار 2021)، من اخماد حريق شب بحقل لمحصول الحنطة بمساحة 7 دونم في منطقة الكارضية ضمن قضاء الكوت.

وقال بيان للمديرية، ان "الفرقة تمكنت من الوصول الى محل الحادث بوقت قياسي قصير واخماد النيران المندلعة في 3 دونم وإنقاذ 4 دونم اخرى من محصول الحنطة بعد محاصرة النيران من عدة محاور وإخمادها والحد من توسعها".

ولم يذكر البيان سبب الحادث، الا انه اكتفى بالقول بانه "يحدد من قبل خبير الادلة الجنائية".

وينضم هذا الحريق الى مجموعة حرائق مع قرب موسم الحصاد، ما يثير مخاوف الفلاحين المزارعين بان يكون هذا الموسم مثل الموسم السابق الذي شهد موجة حرائق غريبة "عدها مختصين بانها مقصودة" اصابت محصولي الحنطة والشعبير في اغلب مناطق البلاد.

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