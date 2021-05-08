اعتقال شخص ’’أجنبي’’ ينتحل صفة ’’طبيب أسنان’’ في بغداد

2021/05/08 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، (السبت 8 ايار 2021)، عن اعتقال متهم (أجنبي الجنسية) انتحل صفة طبيب اسنان.

وقال بيان للقيادة رُصد فيه اخر فعاليات قوى الامن المنضوية تحت امرتها، ان "القوات الامنية اعتقال متهم بالتهديد، وثلاثة اخرين بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي".

واضاف البيان، ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية اعتقلت خمسة متهمين بجرم السرقة، وستة اخرين مطلوبين بتهمة توزيع ادوية مخالفة للضوابط الصحية".

وتابع، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد اعتقلت متهمين بترويج المخدرات، وضبط كميات من المواد المخدرة، واسلحة غير مرخصة، فضلا عن ضَبَطَ عدد من العجلاتِ التي لا تحمل أوراقا ثبوتية في جانبيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة، وغلق عدد من المحال والملاَعب والمقاهي المخالفة للتعليمات الصحية".

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