2021/05/08 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استهداف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، عبر طائرة مسيّرة مفخخة.وذكرت الخلية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “طائرة مسيرة مفخخة سقطت بالساعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني تعلن استهداف قاعدة عين الأسد بطائرة مسيرة المركز الخبري الوطني.

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