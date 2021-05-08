الجزائر تواصل مطالبتها بـ”اعتراف” فرنسا بجرائمها في الحقبة الاستعمارية

2021/05/08 | 10:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الاتصال الجزائري والناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر الجمعة أن بلاده تتمسك بمطلب اعتراف فرنسا بالجرائم المرتكبة خلال استعمارها الجزائر الذي استمرّ 132 عاماً، بمناسبة إحياء “اليوم الوطني للذاكرة” للمرة الأولى في البلاد.وقال بلحيمر في رسالة نشرتها … Readmore

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