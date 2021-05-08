2021/05/08 | 10:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الإيراني ببغداد: دول المنطقة بدأت باعتماد نهج جديد

أكد السفير الايراني لدى العراق ايرج مسجدي، السبت ان دول المنطقة بدأت باعتماد نهج جديد لحل الخلافات والتوترات ونحن نرحب به.

وقال مسجدي في تصريحات أوردتها قناة “العالم” الإيرانية ان “الجمهورية الإسلامية كانت دائما داعمة للسلام والصداقة، لذلك نحن نرحب بحل أي خلافات خاصة مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المنطقة”.

وأضاف أن “الجمهورية الإسلامية مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والمنطقة حتى لا تكون هناك خلافات وتوترات في المنطقة”.

وتابع أنه “تم وضع نهج جديد في دول الجوار والمنطقة لحل التوترات مع إيران، وهو أمر نرحب به ونأمل أن يحقق نتائج”، مرحبا بـ”دور العراق البناء والايجابي في هذا الصدد”.

وبشأن محادثات فيينا، قال السفير الإيراني في العراق: “في مناقشة الملف النووي، نحن مهتمون بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، والتحرك في إطار هذا الاتفاق واستمرار عملهمط، مؤكدا على “ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وقال ان إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها”.

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