الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن الهجوم على قاعدة عين الأسد

2021/05/08 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بياناً بشأن الهجوم على قاعدة عين الأسد بمحافظة الانبار.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن " طائرة مسيرة مفخخة سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار دون خسائر".وفي وقت سابق، قال القيادي في الحشد العشائري قطري العبيدي خلال تصريح وزعه على وسائل اعلام بينها السومرية، إن "قاعدة عين الاسد في الانبار تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة"، "مؤكدا إن "أكثر من 90 بالمئة ممن يتواجدون داخل القاعدة هم من الجيش العراقي وبقية الاجهزة الامنية، فيما يتواجد فيها 5 بالمئة من قوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق".

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