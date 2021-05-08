إشتباك بين السيتي وتشيلسي اليوم فى

2021/05/08 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يلتقى فريق مانشستر سيتي نظيره تشيلسي فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" ضمن مباريات الجولة الـ35، من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2020 / 2021 فى بروفة قوية لنهائي دوري أبطال أوروبا المنتظر أن يجمع الفريقين بعد تأهلهما على حساب باريس سان جيرمان وريال مدريد.

ويخوض فريق مانشستر سيتي المباراة محلقا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الوصيف مان يونايتد الذى يمتلك مباراة أقل، وفى حال فوز السيتي يتوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل فريق مانشستر سيتي للنقطة 80 فى صدارة الدورى الإنجليزى جمعها من الفوز فى 25 مباراة والتعادل فى 5 وخسارة 4 لقاءات فقط واستطاع تسجيل 71 هدفاً وتلقى 24.

وتعد مباراة تشيلسي ثأرية بالنسبة للاعبي مان سيتي ومدربهم جوارديولا، إذ تعرضوا للهزيمة قبل أيام أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بهدف نظيف.

ويطمح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي في تحقيق الانتصار ومواصلة الأداء المميز الذي يقدمه الفريق طوال الموسم الحالي، في أعقاب تتويجه ببطولة الأولى بالموسم الحالي كأس الرابطة على حساب توتنهام هوتسبير.

بينما يدخل تشيلسي المباراة مدفوعًا برغبة توماس توخيل المدير الفني لفريق البلوز في الفوز على جوارديولا، في ظل الصراع الناري على المقاعد الأربعة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما يريد توخيل الثأر أيضًا لهزيمة البلوز بالدور الأول بثلاثية لهدف.

ويحل تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة، ويتفوق على ملاحقه وست هام يونايتد المتحفز بفارق 3 نقاط فقط.

وعزز فريق تشيلسى مركزه الرابع فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد الفوز على ضيفه فولهام بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الماضية، حيث استطاع جمع نقاطه من الفوز من الفوز فى 17 مباراة والتعادل فى 10 لقاءات، وخسارة 7 مواجهات وسجل 55 هدفاً وتلقى 31.

موعد مباراة اليوم السبت ستقام في الساعة، 7:30 بتوقيت بغداد المحلي، عبر شاشة (beIN Sports 1 HD Premium).

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