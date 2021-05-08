الاستخبارات تطيح بثلاثة أشقاء ’’إرهابيين’’ أحدهم مسؤول عن عوائل داعش في كركوك

2021/05/08 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على ثلاثة اشقاء إرهابيين الأول عمل أمني لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد أمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل عصابات داعش من توزيع ما يسمى الكفالات عليها.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية وبإشراف وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على ثلاثة اشقاء إرهابيين الأول عمل أمني لما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد أمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل عصابات داعش من توزيع مايسمى الكفالات عليها".

وأضافت، "فيما عمل الارهابي الثاني إداري لما يسمى ديوان العسكر و معاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفه بنقل المواد الغذائية إلى العصابات الإرهابية في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائلهم، وعمل الإرهابي الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق و الدوز وهو من عائلة إرهابية واحدة، تمت عملية القبض خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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