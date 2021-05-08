2021/05/08 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ينتظر عشاق كرة القدم، المواجهة المرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني، والتي ستُحدد بشكل كبير ملامح بطل المسابقة هذا الموسم.

ويُعد أتلتيكو مدريد الفريق الوحيد الذي يعتمد على نفسه، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة وريال مدريد، ولكن مهمته اليوم لن تكون سهلة، في ظل رغبة البارسا للظفر بالثنائية المحلية هذا الموسم.

ولن يتمكن رونالد كومان من الجلوس على مقاعد البدلاء، بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة غرناطة، فيما سيدخل ليونيل ميسي وفرينكي دي يونج وأوسكار مينجويزا وأنطوان جريزمان هذا اللقاء وهم تحت طائلة الإيقاف، في حال حصلوا على بطاقة صفراء.

وسيكون رونالد كومان قادراً على الاعتماد على جميع اللاعبين، باستثناء المصابين أنسو فاتي وفيليب كوتينيو ومارتن بريثويت، ولكنه سيجد صعوبة كبيرة في اختيار الظهير الأيمن الذي سيبدأ المواجهة، هل هو سيرجي روبيرتو أم سيرجينو ديست.

وفي حال فوز برشلونة اليوم على أتلتيكو مدريد، فإنه سيعتلي صدارة الترتيب، ولكنه سيكون بحاجة لتعثر ريال مدريد في المباريات المتبقية، حتى تكون حظوظه في الظفر باللقب مرتفعة للغاية.

وتلك هي تشكيلة برشلونة المتوقعة حسب صحيفة سبورت:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه.

خط الوسط: سيرجينو ديست، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، بيدري جونزاليس وجوردي ألبا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وليونيل ميسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيكو مدريد اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيلة برشلونة المتوقعة ضد أتلتيكو مدريد اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).