2021/05/08 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 5 متهمين بتجارة المواد المخدرة، في محافظة البصرة.وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم مكافحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 تجار مخدرات في البصرة المركز الخبري الوطني.

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