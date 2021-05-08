2021/05/08 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 5 متهمين بتجارة المواد المخدرة، في محافظة البصرة.
وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم مكافحة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 تجار مخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم مكافحة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 5 تجار مخدرات في البصرة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 تجار مخدرات في البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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