القبض على 5 تجار مخدرات في البصرة


القبض على 5 تجار مخدرات في البصرة
2021/05/08 | 11:13 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، بإلقاء القبض على 5 متهمين بتجارة المواد المخدرة، في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمديرية، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قسم مكافحة […]

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