2021/05/08 | 11:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اقترحت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم السبت، تحديد يوم رسمي لتأبين الشهداء من الموظفين.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الحكومة مدعوة الى تكريم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان تدعو الكاظمي لتحديد يوم رسمي لـ”شهداء الموظفين” المركز الخبري الوطني.

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