2021/05/08 | 11:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد..اعتقال أجنبي انتحل صفة طبيب و5 بجرم السرقة و6 يوزعون أدوية مخالفة

اعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت (8 أيار 2021) اعتقال متهم أجنبي الجنسية، ينتحل صفة طبيب، وآخرين متهمين بإطلاق النار، ولصوص، وموزعي أدوية مخالفة ومروجي مخدرات.

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تواصل فعالياتها الأمنية في مختلف قواطع العمليات، إذ تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من اعتقال متهم (أجنبي الجنسية) انتحل صفة طبيب اسنان، فضلا عن اعتقال متهم بالتهديد، وثلاثة متهمين بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".

وأضافت أن "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تمكنت من اعتقال خمسة متهمين بجرم السرقة، واعتقال ستة مطلوبين بتهمة توزيع ادوية مخالفة للضوابط الصحية".

وأوضحت أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد، تمكنت أيضاً من اعتقال متهمين بترويج المخدرات، وضبط كميات من المواد المخدرة، واسلحة غير مرخصة"، مشيرة إلى "الى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة، فضلا عن غلق عدد من المحال والملاعب والمقاهي المخالفة للتعليمات الصحية".

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