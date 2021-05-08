2021/05/08 | 11:21 - المصدر: عين العراق

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السبت 8 مايو 2021 | 11:18 صباحاً

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حقوق الانسان تقترح تحديد يوم لـ"شهداء الموظفين"

اقترح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فاضل الغراوي، السبت (8 أيار، 2021) تحديد يوم رسمي لتأبين "الشهداء من الموظفين".

وقال الغراوي، في بيان، إن "الحكومة مدعوة إلى تكريم الموظفين الذين فقدو حياتهم أثناء أداء واجباتهم، بعد ان سقط منهم المئات اثناء تأدية واجبهم بين عامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ على يد الجماعات الارهابية، او عند تصديهم للأوبئة كما حصل مع أبطال الجيش الأبيض أو باقي الموظفين في الدوائر الخدمية وغيرها".

وأضاف، أن "المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تحتم على الحكومة متمثلة برئيسها اختيار يوم محدد ليكون يوماً لشهداء الموظفين، يجري فيه تأبين الذين استشهدوا منهم أثناء أداء واجباتهم وتكريم عوائلهم".

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