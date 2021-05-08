الصدر: ما يحدث في القدس جريمة يجب أن يكون لها رادع شعبي ودولي

2021/05/08 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إن ما يحدث من اعمال عنف داخل القدس خلال شهر رمضان جريمة يجب أن يكون لها رادع شعبي ودولي لا فلسطيني فقط.

وأكد الصدر في تغريدة على تويتر أن إسرائيل تتمادى ضد الفلسطينيين والقدس بغطاء دولي وان جميع الاعتداءات تحدث وسط سكوت اغلب القادة العرب والمسلمين مشددا على ضرورة ان تكون القدس لكل الأديان لا الى ثلة إجرامية لا تعرف معنى القدسية والدين والعقيدة.

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