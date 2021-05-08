وزير الصناعة منهل الخباز يصل الى محافظة ذي قار

2021/05/08 | 11:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الصناعة، منهل عزيز الخباز، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار.وقال مراسلنا، إن وزير الصناعة، منهل عزيز الخباز، وصل إلى محافظة ذي قار بهدف مراحل انجاز المدينة الصناعية، حيث بلغت نسبة الانجاز 98%.وفي نهاية شباط الماضي، وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مجلس الوزراء، بتنظيم زيارة أسبوعية إلى محافظة ذي قار، […]

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