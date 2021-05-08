التحرك السياسي للمملكة العربية السعودية في هذه المرحلة إلى أين؟ وقائع واحتمالات - حسن خليل غريب

2021/05/08 | 11:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب بعد البدء بجولات التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، حصل حدثان مهمان هما: التحرك السياسي للمملكة العربية السعودية لعقد جلسات تفاوض مع الجانب الإيراني في العراق.



وتحرك اخر تجاه سورية.



وهذا ما لفت الأنظار إليهما، وتكاثرت التأويلات حول مدى تأثيراتها وتداعياتها على الحلول التي يتم طبخها للمنطقة بشكل عام، وللوطن العربي بشكل خاص.



وكل تحليل سياسي حولها يتناسب مع أغراض المحللين السياسيين، وراح ......





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