2021/05/08 | 11:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت العديد من العواصم والمدن في شتى أنحاء العالم العربي يوم القدس العالمي من خلال مسيرات حاشدة، وأكد المشاركون فيها على اعتبار القضية الفلسطينية قضي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هكذا احيت المدن والعواصم العربية يوم القدس العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هكذا احيت المدن والعواصم العربية يوم القدس العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).