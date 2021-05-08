2021/05/08 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي، تمديد التقديم الى الدراسات العليا حتى 13 حزيران المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان أنه “مراعاة لظروف الحظر الشامل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 لسنة 2021 قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الى الدراسات العليا حتى غاية 2021/6/13 وتعديل مدة تدقيق بيانات المتقدمين الى2021/6/17”.

واضافت “نلفت عناية جميع المتقدمين الى أن موعد الامتحان التنافسي باق حسب التوقيت المحدد في ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن تمديد التقديم الى الدراسات العليا حتى 13 حزيران) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن تمديد التقديم الى الدراسات العليا حتى 13 حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).