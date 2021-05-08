غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية رُفضت كلّها

2021/05/08 | 11:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، أنّ السبب وراء شغور منصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية منذ عامين هو أنّه اقترح خلال هذه الفترة أسماء 12 مرشّحاً لتولّي هذه المهمّة لكنّها جميعها قوبلت بالرفض، سواء من أحد طرفي النزاع أو من واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأدلى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق بتصريحه هذا خلال جلسة استماع عقدتها الجمعية العامة للأمم المتّحدة للنظر في ترشّحه لولاية ثانية (2022-2026) لا ينافسه فيها أحد.

وأوضح غوتيريش أنّه اتّخذ مؤخّراً قراراً يتعلّق بالتعيينات الرئيسية في الأمم المتحدة يقوم على الطلب من الدول الأعضاء في الجميعة العامة البالغ عددها 193 دولة أن تقترح عليه أسماء مرشّحين لشغل هذه المناصب.

وأضاف أنّ هؤلاء المرشّحين سيمثلون أمام “لجنة” تختار من بينهم “اسمين أو ثلاثة أسماء” ترفعها إليه، من دون أن يوضح ممّن ستتكوّن هذه اللجنة ولا الآلية التي ستتّبعها في غربلة الأسماء.

لكنّ الأمين العام لفت إلى أنّه “حتّى مع اعتماد هذه الآلية، ستظلّ هناك حالات صعبة، ولا سيّما المناصب المتعلّقة بأزمات معيّنة”، إذ يتعيّن على المرشّح الذي سيقع عليه الاختيار “الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي وأطراف النزاع”.

وأوضح أنّ أبلغ مثال على هذه الصعوبات هو قضية الصحراء الغربية التي “اقترحنا 12 اسماً للمنصب” لم يحصل أيّ منها على الإجماع اللازم، من دون أن يكشف عن هذه الأسماء ولا عن الجهات التي اعترضت على كلّ منها.

وقال “واضحٌ أنّه من الصعب للغاية في هذه الحالة أن تفعل شيئاً آخر سوى البحث عن شخص يمكنه القيام بهذه المهمّة”، وتعليقاً على تصريح الأمين العام، قال المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك “حتماً، إنّ عدم وجود مبعوث حتى اليوم لا يرجع إلى قلّة جهود الأمين العام”.

وأضاف أنّ غوتيريش “سيواصل البحث عن شخص يكون مقبولاً، أو على الأقلّ لا ترفضه، الأطراف المعنية”.

وآخر مبعوث أممي للصحراء الغربية هو الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي استقال في مايو(أيار) 2019، رسمياً لدواعٍ صحيّة، لكنّه في الواقع تخلّى عن هذه المهمّة بعدما اصطدم بحقيقة استحالة إحراز أيّ تقدّم فيها.

وقال دبلوماسيون لوكالة فرانس برس إنّه بالإضافة إلى المرشّحين الـ12 الذين تحدّث عنهم الأمين العام، فقد جرى الاتّصال بشخصيات أخرى خلال العامين المنصرمين، لكنّها جميعها طلبت مهلة للتفكير ثم اعتذرت عن قبول هذه “المهمة المستحيلة”، على حدّ تعبير أحدها.

والنزاع في الصحراء الغربية مستمرّ منذ عقود، وتطالب جبهة البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير أقرّته الأمم المتحدة عام 1991.



أمّا المغرب الذي يسيطر على نحو 80 بالمئة من هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، فيقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية رُفضت كلّها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش: طرحتُ 12 اسماً لمنصب المبعوث الأممي للصحراء الغربية رُفضت كلّها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).