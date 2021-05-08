2021/05/08 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ يستعد ملعب كامب نو، اليوم السبت في الساعة الخامسة والربع بتوقيت بغداد لاستضافة واحدة من أهم مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم، تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد ضمن مباريات الجولة الـخامسة والثلاثين من المسابقة.والمباراة ستحدد بشكل كبير موقف الفريقين في السباق نحو اللقب مع ريال مدريد، إذ يتصدر أتلتيكو مدريد الدوري برصيد 76 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وبرشلونة صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.وبرشلونة يريد مصالحة جماهيره على الموسم المخيب للآمال، وتحقيق الثنائية المحلية بعد الفوز بلقب كأس الملك، والخروج بنقاط المباراة كاملة سيقربه أكثر من الصدارة، وسيشتد الصراع بينه وبين ريال مدريد على البطولة.ضمن السياق ذاته يستضيف ريال مدريد على ملعبه / ألفريدو دي ستيفانو/ نظيره إشبيلية، مساء يوم غد الاحد ، في قمة نارية .إشبيلية كان منافسًا على درع الدوري الإسباني حتى الجولة الماضية، عندما هُزِم من أتلتيك بيلباو بهدف نظيف وتبددت أحلامه، وإن كان لا يزال رقميًا في الصراع.أما ريال مدريد فيجابه فترة صعبة بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها الفريق، لذلك فلا بديل عن الفوز أمام النادي الأندلسي لمصالحة الجماهير./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم وغدا .. /كامب نو/ و / دي ستيفانو / موعد مع قمتين ناريتين في الدوري الاسباني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم وغدا .. /كامب نو/ و / دي ستيفانو / موعد مع قمتين ناريتين في الدوري الاسباني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).