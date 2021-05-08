اكثر من 170 ناشرا من 15 دولة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل

2021/05/08 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشارقة / نينا / تنطلق فعاليات الدورة الـثانية عشرة لـ "مهرجان الشارقة القرائي للطفل"، التي تنظّمها هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 19 حتى 29 ايار الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "لخيالك" بمشاركة 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية .ويستضيف الحدث 27 كاتباً من 15 دولة يقدمون عدداً من الجلسات التي تُعقد على أرض الواقع وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي .ويشارك هذا العام 11 كاتباً من الوطن العربي حيث يستضيف المهرجان كلّاً من الفنانة والرسامة الإماراتية عائشة الحمراني ومن مصر الممثل أحمد أمين والروائي الطيب أديب والكاتب عمرو سمير عاطف يرافقهم من الكويت الكاتبة هبة إسماعيل مندني وهدى الشوا قدومي ومن البحرين كاتبة القصص نسرين جعفر النور ومن السعودية الكاتب والإعلامي فرج دغيم الظفيري إلى جانب حضور الشاعرة والكاتبة وفاء الشامسي من سلطنة عُمان والكاتبة فداء الزمر من الأردن والفنان حسين علي هارف من العراق./ انتهى

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