نيجيريا تطلق النار على مشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي

2021/05/08 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلق الجيش النيجيري النار على المدنيين المشاركون في مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة النيجيرية أبودجا، ما أدى إلى إصابة العشرات، فيما اعتقلت عناصر الجيش عددا من المشاركين في المسيرة، وذلك في سياق خطة موحدة لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني.وفرضت السلطات حظر تجول وإغلاق الطرق منذ الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، […]

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