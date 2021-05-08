2021/05/08 | 11:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعدُ اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب إلى تقديم مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي الى رئاسة مجلس النواب من أجل الانتهاء منه والتصويت عليه.

وقالت النائبة الماس فاضل عضوة اللجنة القانونية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان قانون مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي وهم جداً لانه مجلس قانوني ودستوري.

واضافت: ان تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي سيخفف من اعباء مجلس النواب، مشيرة الى ان اللجنة القانونية اعدت مشروع قانون للقراءة الاولى.

واوضحت: ان مجلس الخدمة الاتحادي هو مجلس نواب مصغر يضم اعضاء من جميع المكونات العراقية ولديه صلاحيات رقابية وتشريعية وادارية بالاضافة الى مهام المتابعة وتقريبا لديه نفس صلاحيات مجلس النواب.

واشارت الى ضرورة التصوت على مشروع القانون لانه تاخر منذ الدورات السابقة لمجلس النواب.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون الخدمة الاتحادي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يستعد للتصويت على قانون الخدمة الاتحادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).