2021/05/08 | 11:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ظهرت على مواقع التواصل صورة قيل إنها لحافلات تنقل عائلات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من سوريا إلى جنوب مدينة الموصل بالعراق، وذلك بعد إعلان السلطات العراقية عزمها نقل لاجئين منهم من مخيم الهول في سوريا إلى أراضيها.

يظهر في الصورة موكب من الحافلات في منطقة جبلية.

وجاء في التعليقات المرافقة: "عوائل الدواعش وهي قادمة من مخيم الهول السوري إلى جنوب مدينة الموصل".

ويأتي انتشار هذه الصورة بعيد إعلان السلطات العراقية عزمها نقل عائلات مسلحين من تنظيم "داعش" (المحظور دوليا) من مخيم الهول في سوريا إلى مخيمات في جنوب الموصل.

وأثار هذا الإعلان جدالا كبيرا ودعوات لإلغاء هذا القرار".

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الحقيقة

الصورة المتداولة لا شأن لها بهذا القرار، فقد أرشد التفتيش عنها على محركات البحث أن وكالة "رويترز" نشرتها قبل 4 سنوات.

وبحسب موقع الوكالة، التقطت هذه الصورة في 31 تموز/يوليو 2017، أثناء إجلاء مسلحين سوريين من جبهة النصرة من منطقة حدودية بين لبنان وسوريا إلى محافظة إدلب الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية في شمال البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة أثارت جدلا واسعا... هل تم نقل عائلات مسلحي 'داعش' من سوريا إلى العراق؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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