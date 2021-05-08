بالصور .. أقمار صناعية تابعه لشركة سبيس أكس تجتاز الاجواء العراقية

2021/05/08 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مختصون في الطقس ولارصاد الجوية صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسلسة اقمار صناعية تجتاز الاجواء العراقية.واكد المختصون مرور سلسلة طويلة من اقمار ستارلنك التابعة لشركة سبيس اكس فوق مناطق من شمال ووسط العراق مساء امس الجمعة وشوهدت الاقمار … Readmore

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