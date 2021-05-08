2021/05/08 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت (08 أيار 2021)، تمديد التقديم إلى الدراسات العليا حتى 13 من شهر حزيران المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "مراعاة لظروف الحظر الشامل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 لسنة 2021، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الى الدراسات العليا حتى غاية 2021/6/13 وتعديل مدة تدقيق بيانات المتقدمين الى2021/6/17".

وأضاف البيان: "نلفت عناية جميع المتقدمين الى أن موعد الامتحان التنافسي باق حسب التوقيت المحدد في ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي: تمديد التقديم إلى الدراسات العليا حتى الـ13 من حزيران المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي: تمديد التقديم إلى الدراسات العليا حتى الـ13 من حزيران المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).