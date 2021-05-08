السفير العراقي يكشف لـ(بغداد اليوم) موعد الرحلتين الثانية والثالثة لإجلاء المواطنين العالقين بالهند- عاجل

2021/05/08 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن السفير العراقي في دلهي فلاح الساعدي، اليوم السبت (7 أيار 2021)، ان الرحلة الثانية لاجلاء العراقيين العالقين بالهند والمقرر ان تكون يوم غد الاحد سيكون على متنها اكثر من 400 عراقي.

وقال الساعدي، لـ (لبغداد اليوم) ان "الرحلة الثالثة ستكون يوم الخميس القادم 13 ايار الجاري".

واضاف، ان "سبعة عراقيين توفوا بفايروس كورونا بالهند، فيما اشار الى، ان "السلطات الهندية منعت شحن الجثامين الى العراق وستقوم بدفنهم هناك".

وكان مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، الكابتن كفاح حسن ذكر في بيان تلقته (بغداد اليوم)انه "تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية الى الهند والتي ستنطلق يوم الاحد المقبل بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا".

ووصلت الوجبة الاولى للعراقيين العالقين في الهند، على متن الخطوط الجوية العراقية وعلى متنها 399 شخصا، مساء الاثنين الماضي.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية الكابتن كفاح حسن، ان "الرحلة اتت بعد استحصال الموافقات الرسمية عبر التنسيق المباشر بين وزارت النقل والخارجية والصحة مع السلطات الهندية والتي اثمرت نتائجها عن أعادة عوائلنا الكريمة الى أحضان بلدها".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية بأنها ستلزم العائدين بالحجر في إحدى الفنادق لحين التأكد من عدم حملهم الفيروس المتحور.

من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية ان سفارة بلاده في الهند الهند تتلقى مناشدات عراقيين هناك لاعادتهم الى بلدهم ..



مشيرا الى ان "إجراءات التنسيق والتواصل مستمرة مع العراقيين العالقين في الهند، وتم توجيه السفارة لإجراء اللازم لتقديم الإغاثة العاجلة التي يحتاجها المواطنين هناك".

يشار الى ان العراق يتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا يليه الأردن في المركز الثاني بينما يحتل لبنان المرتبة الثالثة.

وقد تجاوز العراق مؤخرا المليون إصابة مؤكدة ب‍الفيروس ليحتل الموقع الـ25 عالميا منها اكثر من 15533 حالة وفاة ما يمثل المستوى الـ32 في العالم من حيث عدد ضحايا الجائحة

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