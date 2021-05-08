بيان من وزارة التعليم العالي حول موعد التقديم للدراسات العليا

2021/05/08 | 11:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تمديد التقديم للدراسات العليا إلى 13 حزيران 2021.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 آيار 2021)، إنه "مراعاة لظروف الحظر الشامل بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 158 لسنة 2021 قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الى الدراسات العليا حتى غاية 2021/6/13 وتعديل مدة تدقيق بيانات المتقدمين الى2021/6/17".

وأشارت إلى ان " موعد الامتحان التنافسي باق حسب التوقيت المحدد في ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020".

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