دولة القانون: الغموض يلف محادثات الانسحاب الأمريكي من العراق

2021/05/08 | 11:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود ، السبت، انه لا توجد رغبة جدية في التعامل مع الانسحاب الأمريكي من العراق، لافتا إلى أن الغموض ي...

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