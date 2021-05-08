تدمير حضيرة الطائرات في هجوم قاعدة

2021/05/08 | 11:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المتحدث باسم التحالف الغربي، واين ماروتو، السبت، على استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بطائرة مسيرة....

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