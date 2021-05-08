2021/05/08 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت مفارز شعبة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة ، القبض على اربعة متهمين بترويج المواد المخدرة في البصرة .وذكر مصدر في قيادة قوات حرس حدود المنطقة الرابعة للوكالة الوطنية العراقية لانباء/ نينا / :" تم القبض على المتهمين الاربعة ، بالجرم المشهود وهم يروجون المواد المخدرة، بعد نصب كمائن لهم واستدراجهم عن طريق الاتصالات وبدلالة متهمين آخرين".وأضاف" ضبطت بحوزتهم " (4398) حبة مخدرة ، و20 غراما من مادة الكرستال المخدرة ،مع عجلة ودراجة نارية"./انتهى

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